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В Сингапуре на «Формуле-1» ограничили рекламные возможности криптокомпаний

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Денежно-кредитное управление Сингапура ограничило рекламные возможности криптокомпаний в рамках первого с 2019 года Гран-при Сингапура – 17-ого этапа «Формулы-1» сезона 2022 года. Теперь командам можно представлять логотипы своих крипто-спонсоров только на автомобилях и форме, а на трассе и других городских локациях реклама криптоуслуг запрещена.

В Сингапуре на «Формуле-1» ограничили рекламные возможности криптокомпаний

После майского Гран-при «Формулы-1» в Майами с головокружительными интеграциями крипо-спонсоров, когда казалось, что синий логотип Crypto.com размещен на всех доступных поверхностях, мероприятие в Сингапуре выглядит куда более сдержанным.

Такое решение сингапурского регулятора, как считают эксперты Bloomberg, подчеркивает меняющиеся настроения вокруг криптовалют – как  нормативной, так и с финансовой точки зрения. 

Финансовые власти Сингапура, Великобритании и Франции в этом году усилили контроль за криптовалютой и криптокомпаниями после того, как цены на цифровые активы рухнули, некоторые проекты стоимостью в миллиарды долларов вообще исчезли, а многие крупные игроки рынка потеряли колоссальные суммы или даже обанкротились. 

Партнерство с командами «Формулы-1» превратилось в символ статуса для криптокомпаний. Реклама на гонках стала своего рода ярким многомиллионный аксессуаром, который сигнализирует о достатке и успехе бренда.

Помимо размещения логотипов представители команд сами переходят на криптовалюту. Некоторые из них теперь предлагают токены болельщиков.

Это особые криптоактивы, предназначенные для конкретной команды. Их можно обменять и использовать для оплаты специальных опций для болельщиков.  

При этом реальная ситуация на рынке ни о каком достатке и успехе не говорит. Обвал криптовалют в последние месяцы стоил криптопровайдерам порядка $2 трлн, считает Bloomberg.

На текущий момент около 80% команд «Формулы-1» поддерживаются по крайней мере одним крипто-партнером. И даже у организатора – Formula One Group – есть собственный контракт с Crypto.com на $100 млн.

Ситуация может измениться, поскольку сами компании могут стать «немного более тщательными и вдумчивыми» в отношении рекламных сделок, как считает Джереми Уоллс, старший исполнительный директор FOG в Майами.

С другой стороны, уже видно, что и регуляторы ограничивают криптокомпании в возможностях, реагируя на конъюнктуру рынка.

Фото на обложке: Abed Ismail / Unsplash

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