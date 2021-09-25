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Онлайн-мошенники активизировались накануне Гран-при «Формулы-1»

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Компания-разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» зафиксировала активность онлайн-мошенников, маскирующихся под сайты с трансляциями этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при России, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Онлайн-мошенники активизировались накануне Гран-при «Формулы-1»

С 24 по 26 сентября на трассе «Сочи Автодром» проводится Гран-при России. Из-за коронавирусных ограничений не все поклонники автоспорта могут посетить гонку и поддержать любимых спортсменов. Желающие посмотреть «Формулу-1» в прямом эфире ищут в интернете прямые трансляции, чем активно пользуются злоумышленники.

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали сайты, предлагающие бесплатные трансляции гонок, и некоторые из этих страниц оказались фишинговыми. 

Чтобы посмотреть спортивную трансляцию на таких сайтах, пользователям, как правило, необходимо зарегистрироваться и заплатить за контент небольшую сумму — чуть менее 100 рублей. После того, как жертва совершает оплату, злоумышленники похищают данные банковской карты. 

«Мы призываем всех зрителей "Формулы-1" быть бдительными и проверять сайты, на которых предлагается смотреть трансляции, прежде чем перечислять деньги и передавать банковские данные», — заявила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Кроме того, специалистка отметила, что подобные мошеннические схемы уже использовались, например, во время Олимпийских игр в Токио.

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Фото: Unsplash

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