Фонд АФК «Системы» Sistema Asia Fund инвестировал в индийский стартап Infra.Market

Индийский стартап Infra.Market привлек $20 млн в ходе раунда B от фондов Sistema Asia Fund, Evolvence India Fund и Foundamental Gmbh. В раунде также приняли участие текущие инвесторы проекта, среди которых Accel, Tiger Global и Nexus. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Sistema Asia Fund.

Infra.Market — маркетплейс строительных материалов, предоставляющий бизнесу комплексное решение для закупок. Привлеченные средства компания планирует потратить на выход на новые рынки, развитие собственных торговых марок и продаж D2R (Direct-to-Retail).

На сегодняшний день Infra.Market работает в 10 индийских штатах(головной офис находится в Мумбаи). Около 10% выручки стартапа приходится на международную деятельность (экспорт в такие страны, как ОАЭ, Сингапур, Малайзию и другие).

Выручка стартапа в этом году выросла в 5,5 раз по сравнению с предыдущим, отмечается в сообщении. Годовой оборот на текущий момент составляет $180 млн, к марту 2021 года компания ожидает увеличения оборота до $300 млн.

Венчурный фонд АФК «Система» — Sistema Asia Fund — специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании Индии и Юго-Восточной Азии. Этим летом фонд продал долю в индийской онлайн-аптеке Netmeds. Первым экзитом фонда была продажа доли в индийском стартапе Qwikcilver, разрабатывающем технологии подарочных карт.

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