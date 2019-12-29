АФК «Система» полностью вышла из капитала МТС Банка

АФК «Система», принадлежащая Владимиру Евтушенкову, продала свою 4,5% долю в МТС Банке и полностью вышла из числа акционеров. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 99,7%. Стоимость доли оценили в 1,4 млрд рублей.



Сделка, одобренная советом директоров ПАО «МТС» 19 декабря 2019 года, была проведена через дочернюю компанию оператора Mobile TeleSystems B.V.



Как заявил представитель МТС в разговоре с РБК, консолидация позволит компании ускорить вывод на рынок новых продуктов и направлена на дальнейший рост проникновения финансовых услуг среди клиентов.



Ранее в этом году МТС Банк раскрыл свою отчетность. Согласно ей, в третьем квартале 2019 года банк выдал кредитов на 79,7 млрд рублей, заработав 7,6 млрд рублей.



