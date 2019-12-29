Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

АФК «Система» полностью вышла из капитала МТС Банка

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

АФК «Система», принадлежащая Владимиру Евтушенкову, продала свою 4,5% долю в МТС Банке и полностью вышла из числа акционеров. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

АФК «Система» полностью вышла из капитала МТС Банка

В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 99,7%.  Стоимость доли оценили в 1,4 млрд рублей.

Сделка, одобренная советом директоров ПАО «МТС» 19 декабря 2019 года, была проведена через дочернюю компанию оператора Mobile TeleSystems B.V. 

Как заявил представитель МТС в разговоре с РБК, консолидация позволит компании ускорить вывод на рынок новых продуктов и направлена на дальнейший рост проникновения финансовых услуг среди клиентов.

Ранее в этом году МТС Банк раскрыл свою отчетность. Согласно ей, в третьем квартале 2019 года банк выдал кредитов на 79,7 млрд рублей, заработав 7,6 млрд рублей.

Фото: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ