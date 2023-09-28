АФК «Система» вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech

АФК «Система» перестала быть владельцем венчурного фонда Sistema SmartTech, следует из данных ЕГРЮЛ.
Структура ПАО АФК «Система» — ООО «Система Телеком Активы» — с 26 сентября не владеет 90% ООО УК «Система Смарттех». Доля перешла к АО «Транс Капитал».
Оставшиеся 10% компании сохранило за собой ООО «Капитал Инвест», его бенефициаром выступает Дмитрий Шерстобитов.
В АФК «Система» агентству «Интерфакс» подтвердили продажу управляющей компании фонда Sistema SmartTech и отметили, что новые собственники компании не аффилированы с корпорацией.
- Фонд Sistema SmartTech учредили в 2020 году для инвестиций в стартапы преимущественно российского происхождения на ранней стадии развития.
- На момент создания сообщалось, что фонд создается на восемь лет с периодом инвестиций в пять лет. Целевой объем фонда — 5 млрд рублей; предполагалось, что АФК будет якорным инвестором.
- Фонд Sistema SmartTech инвестировал в платформу профориентации подростков «Профилум», сервис аренды электросамокатов Urent, сервис подписки на автомобили The Mashina, платформу для разработки приложений Directual, платформу по поиску подработок MyGig.
Фото на обложке: Unsplash
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