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АФК «Система» вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

АФК «Система» перестала быть владельцем венчурного фонда Sistema SmartTech, следует из данных ЕГРЮЛ.

АФК «Система» вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech

Структура ПАО АФК «Система» — ООО «Система Телеком Активы» — с 26 сентября не владеет 90% ООО УК «Система Смарттех». Доля перешла к АО «Транс Капитал».

Оставшиеся 10% компании сохранило за собой ООО «Капитал Инвест», его бенефициаром выступает Дмитрий Шерстобитов.

В АФК «Система» агентству «Интерфакс» подтвердили продажу управляющей компании фонда Sistema SmartTech и отметили, что новые собственники компании не аффилированы с корпорацией.

  • Фонд Sistema SmartTech учредили в 2020 году для инвестиций в стартапы преимущественно российского происхождения на ранней стадии развития.
  • На момент создания сообщалось, что фонд создается на восемь лет с периодом инвестиций в пять лет. Целевой объем фонда — 5 млрд рублей; предполагалось, что АФК будет якорным инвестором.
  • Фонд Sistema SmartTech инвестировал в платформу профориентации подростков «Профилум», сервис аренды электросамокатов Urent, сервис подписки на автомобили The Mashina, платформу для разработки приложений Directual, платформу по поиску подработок MyGig.

Фото на обложке: Unsplash

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