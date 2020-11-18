Sistema VC и партнеры вложили £1,12 млн в агротех-стартап KisanHub

Российский венчурный фонд Sistema VC повторно вложился в английский агротех-стартап KisanHub . Лид-инвестором раунда стал британский Low Carbon Innovation Fund 2 (LCIF2). Также в компанию вложились IQ Capital, Notion Capital и британский целевой фонд Future Fund, созданный во время пандемии. Всего стартап получил £1,12 млн. Об этом Rusbase рассказали в Sistema VC.

Привлеченные средства будут направлены на развитие компании в Великобритании и странах Европы, а также дальнейшее продвижение стратегии устойчивого развития в отрасли при поддержке госинвесторов.

Так, по заявлению LCIF2, финансируемого за счет средств Европейского фонда регионального развития, он вложился в стартап в целях поддержки технологии планирования и сокращения отходов.

Агротех-компания из Кембриджа KisanHub развивает платформу управления цепочками поставок в сельском хозяйстве. Стартап использует большие данные и алгоритмы машинного обучения. По собственным данным, с помощью указанных технологий платформа связывает участников производства продуктов питания.

Также система обеспечивает пользователей информацией об этапах пути сельскохозяйственных культур от грядки до прилавка. В том числе платформа предоставляет доступ к данным о состоянии полей, остатках на складах и объеме отгрузок.

«KisanHub оцифровывает цепочку поставок сельскохозяйственной продукции ... Пандемия только увеличила спрос на подобные решения, так как надежность поставок продуктов питания важна, как никогда. С помощью сенсоров и машинного обучения можно снять многие риски, включая сезонные и климатические, чем и занимается KisanHub», — комментирует управляющий партнер Sistema VC Дмитрий Филатов.

Среди клиентов KisanHub — пивоваренная корпорация ABInBev, а также крупные британские производители Spearhead, Burgess Farm Produce, Manor Fresh, Jupiter Group. Отмечается, что KisanHub позволяет интегрировать в свое решение текущее ПО клиента или Excel-данные.

SIstema VC — российский венчурный фонд, основанный АФК «Система» в 2016 г. Соинвесторами фонда являются Сбербанк и «Магинвест». Фонд инвестирует преимущественно в компании на стадии роста, разрабатывающие AI-решения для трансформации консервативных отраслей.

Среди портфельных компаний — разработчик AI-ассистента фермера Connecterra; стартап в сфере автоматизации строительства TraceAir; Sensat с технологией создания цифровых копий объектов инфраструктуры и другие.

Фото: Sistema VC