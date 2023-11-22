Сайт «ВКонтакте» перестал открываться

Не работает также приложение.

Скриншот RB.RU

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позднее», — такое сообщение получают пользователи при попытке перехода на сайт https://vk.com/.

В пресс-службе соцсети RB.RU сообщили, что «пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов». «Компания работает над восстановлением доступа в полном объеме», — добавили там.

Фото на обложке: «ВКонтакте»