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Сайт «ВКонтакте» перестал открываться

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сайт социальной сети «ВКонтакте» перестал открываться, у компании случился сбой.

Сайт «ВКонтакте» перестал открываться

Не работает также приложение. 

Скриншот RB.RU

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позднее», — такое сообщение получают пользователи при попытке перехода на сайт https://vk.com/. 

В пресс-службе соцсети RB.RU сообщили, что «пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов». «Компания работает над восстановлением доступа в полном объеме», — добавили там.

Фото на обложке: «ВКонтакте»

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