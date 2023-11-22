Сайт «ВКонтакте» перестал открываться

Сайт социальной сети «ВКонтакте» перестал открываться, у компании случился сбой.
Не работает также приложение.
Скриншот RB.RU
«Страница временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позднее», — такое сообщение получают пользователи при попытке перехода на сайт https://vk.com/.
В пресс-службе соцсети RB.RU сообщили, что «пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов». «Компания работает над восстановлением доступа в полном объеме», — добавили там.
Фото на обложке: «ВКонтакте»
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