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«Ситилинк» проведет ребрендинг: обновит айдентику и сменит позиционирование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ситилинк» проведет ребрендинг: обновит айдентику и сменит позиционирование. В новой маркетинговой стратегии компания сосредоточится на ключевых категориях товаров. Последний раз «Ситилинк» проводил ребрендинг в 2021 году.

«Ситилинк» проведет ребрендинг: обновит айдентику и сменит позиционирование

Федеральный ритейлер «Ситилинк» обновит айдентику, сменит позиционирование и маркетинговую стратегию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В первую очередь изменится слоган — новым станет «Пора обновиться». Основными цветами бренда станут оранжевый и темно-синий. Также изменятся цвета в интерьере магазинов и на вывесках.

«Ситилинк» обновит маркетинговую стратегию, сделав фокус на ключевых категориях товаров, например, компьютерах, ноутбуках, умных устройствах, бытовой технике.  

В сегменте коммуникации с покупателями «Ситилинк» сделает акцент на предоставлении экспертной оценки — будет публиковать обзоры и тесты товаров, советы специалистов.

«Ситилинк» проводил ребрендинг в 2021 году. Тогда ритейлер обновил визуальный стиль бренда, промокоммуникации и позиционирование.

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