«Ситимобил» ко Дню российского предпринимательства запустил проект «Дорогу малому бизнесу». Компания нанесет на автомобили такси рекламу от частных предпринимателей из Москвы и регионов России. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.

«Ситимобил» бесплатно разместит рекламу малого бизнеса на автомобилях такси в Москве и регионах