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«Ситимобил» бесплатно разместит рекламу малого бизнеса на автомобилях такси в Москве и регионах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Ситимобил» ко Дню российского предпринимательства запустил проект «Дорогу малому бизнесу». Компания нанесет на автомобили такси рекламу от частных предпринимателей из Москвы и регионов России. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.

«Ситимобил» бесплатно разместит рекламу малого бизнеса на автомобилях такси в Москве и регионах

Проект поможет малому бизнесу рассказать о себе жителям своего города. Реклама для предпринимателей будет бесплатной.

Чтобы принять участие в проекте, нужно придумать креативный слоган для своей компании и заполнить заявку на сайте проекта. Лучшие слоганы «Ситимобил для бизнеса» разместит на машинах партнеров сервиса.

Новое брендирование автомобилей увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Реклама будет размещена на нескольких сотнях машин до конца лета.

«За 14 лет "Ситимобил" вырос из небольшого стартапа в большую компанию, и мы знаем, как непросто строить бизнес. Малому бизнесу зачастую трудно быть услышанным в крупном городе, выдержать конкуренцию и достучаться до своей аудитории. «Ситимобил для бизнеса» решил помочь предпринимателям выделиться», — сообщил директор B2B-продаж «Ситимобила» Олег Акчурин.

Фото: Unsplash

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