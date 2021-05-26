«Ситимобил» бесплатно разместит рекламу малого бизнеса на автомобилях такси в Москве и регионах

«Ситимобил» ко Дню российского предпринимательства запустил проект «Дорогу малому бизнесу». Компания нанесет на автомобили такси рекламу от частных предпринимателей из Москвы и регионов России. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе сервиса.
Проект поможет малому бизнесу рассказать о себе жителям своего города. Реклама для предпринимателей будет бесплатной.
Чтобы принять участие в проекте, нужно придумать креативный слоган для своей компании и заполнить заявку на сайте проекта. Лучшие слоганы «Ситимобил для бизнеса» разместит на машинах партнеров сервиса.
Новое брендирование автомобилей увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Реклама будет размещена на нескольких сотнях машин до конца лета.
«За 14 лет "Ситимобил" вырос из небольшого стартапа в большую компанию, и мы знаем, как непросто строить бизнес. Малому бизнесу зачастую трудно быть услышанным в крупном городе, выдержать конкуренцию и достучаться до своей аудитории. «Ситимобил для бизнеса» решил помочь предпринимателям выделиться», — сообщил директор B2B-продаж «Ситимобила» Олег Акчурин.
Фото: Unsplash
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