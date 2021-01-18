«Домосед» или «Легенда»?: «Ситимобил» распределит пассажиров по категориям в новой системе лояльности

Сервис заказа такси «Ситимобил» запускает новую систему лояльности для пассажиров. Пользователи будут получать баллы кешбэка в зависимости от частоты поездок и затраченной на них суммы. Об этом Rusbase сообщили представители сервиса.

Пассажиры получают один из шести уровней: «Домосед», «Новичок», «Частый гость», «Знаток», «Гид» и «Легенда». Статусы обновляются каждые 30 дней. Кешбэк начисляется в условных единицах сервиса «Ситимобил» (1 бонус равен 1 рублю): от 7% для пользователя со статусом «Частый гость» до 20% для уровня «Легенда».

На запуске кешбэка всем «Новичкам» «Ситимобил» обещает начислить повышенный кешбэк — 10%. Бонусами можно оплатить как часть поездки, так и всю ее стоимость, всё зависит от присвоенного пассажиру уровня. Пользователи, которые уже делали заказы на такси через приложение, после его обновления увидят свой статус с учетом активности за последние 30 дней.

Фото: пресс-служба «Ситимобил»

Уровни активности пассажиров создавались с привязкой к знанию города и его особенностей, говорится в сообщении сервиса. Также уточняется, что скидки по подпискам «Сберпрайм» и Combo VK действуют вместе с кешбэком и не влияют на получение бонусов программы лояльности «Ситимобил».

Ранее «Ситимобил» открыл «Дом такси» с барбершопом и курсами английского для представителей таксомоторной отрасли.

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