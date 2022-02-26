«Ситимобил» может подключить СБП для оплаты поездок в такси

В сообщении сказано, что у клиентов некоторых банков могут возникнуть сложности с оплатой услуг такси с помощью Apple Pay и Google Pay. В таком случае «Ситимобил» рекомендует использовать другой способ оплаты — наличными или добавить карту в приложение. Как отмечает пресс-служба сервиса, в скором времени может появиться еще один способ — СБП.

25 февраля банки ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк» попали под блокирующие санкции США — клиенты этих организаций не смогут расплачиваться картами за границей, использовать их при оплате в зарубежных онлайн-магазинах, а также пользоваться Apple Pay и Google Pay.

Под санкции также попали Сбербанк, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Индустриальный сберегательный банк», «Черноморский банк развития», «Генбанк» и «ВЭБ.РФ».

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