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В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Ситимобил» добавил в приложение возможность заказа такси для другого человека. Опция называется «Закажи другу», сообщили RB.ru в пресс-службе сервиса.

В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку

Для того, чтобы воспользоваться опцией, необходимо в приложении сервиса на iOS и Android:

  1. Указать адрес или сдвинуть метку на карте в нужное место;
  2. Добавить номер телефона того, кто поедет (на этот номер придет SMS с информацией о поездке и ссылкой на карту, чтобы видеть, где сейчас едет машина); 
  3. Выбрать, кто заплатит за поездку (если оплачивать будет пассажир, то нужно поменять способ оплаты на наличные). 

Фото: пресс-служба «Ситимобил»

Востребованность услуги показал опрос клиентов, проведенный компанией. Пользователи сервиса уточнили, что чаще всего вызывают такси родителям (30%), супругам (23%), друзьям (16%) или детям (12%). Среди популярных причин для подобных заказов назывались удобство, привычка и временно не работающий общественный транспорт. Также пользователи часто вызывают такси для близких людей, если тем нездоровится.

«Кроме того, много людей звонили в колл-центр, чтобы заказать такси для другого человека. Чтобы снизить нагрузку на колл-центр и удовлетворить запрос пользователей, мы и запустили опцию “Закажи другу”», — рассказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Ранее «Ситимобил» объявил о старте новой системы лояльности для пассажиров. Пользователям начисляются баллы кэшбэка в зависимости от частоты поездок и затраченной на них суммы.

Фото: Pixabay

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