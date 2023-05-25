В столичных СИЗО суда ожидают 300 предпринимателей — московский бизнес-омбудсмен

Сегодня в московских СИЗО заключены под стражу 300 бизнесменов, рассказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева. Перелимит составляет 15%.
Она затронула вопрос гуманизации уголовно-правовой политики для бизнеса и напомнила о поручении президента РФ подготовить меры по декриминализации экономических преступлений.
«Что касается гуманизации уголовно-правовой политики для бизнеса, в первую очередь, о чем говорит президент, сейчас есть тенденция гуманизации и либерализации уголовно-правовой системы... Но, несмотря на все шаги, — я хожу в СИЗО каждый месяц со своими адвокатами и экспертами, — 300 субъектов предпринимательской деятельности сейчас находятся в СИЗО. Перелимиты составляют 15%», — отметила Минеева, ее слова приводит «Коммерсантъ».
Она добавила, что из всех дел бизнесменам удалось избежать заключения под стражу благодаря залогом лишь в трех случаях. При этом 90% арестованных предприниматели помещены в СИЗО по делам о мошенничестве, то есть по подозрению в ненасильственных преступлениях.
Бизнес-омбудсмен считает необходимым ограничить заключение предпринимателей под стражу в связи с экономическими преступлениями. Также Минеева предлагает изменить подход к избранию меры пресечения. Она должна быть такой, чтобы бизнесмен имел возможность продолжать дела.
Ранее Госдума одобрила законопроект по смягчению наказаний по экономическим преступлениям. Он предполагает, что предприниматели и банкиры смогут избежать уголовного преследования в случае возмещения ущерба.
Фото на обложке: Motortion Films /
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