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В столичных СИЗО суда ожидают 300 предпринимателей — московский бизнес-омбудсмен

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сегодня в московских СИЗО заключены под стражу 300 бизнесменов, рассказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева. Перелимит составляет 15%.

В столичных СИЗО суда ожидают 300 предпринимателей — московский бизнес-омбудсмен

Она затронула вопрос гуманизации уголовно-правовой политики для бизнеса и напомнила о поручении президента РФ подготовить меры по декриминализации экономических преступлений.

«Что касается гуманизации уголовно-правовой политики для бизнеса, в первую очередь, о чем говорит президент, сейчас есть тенденция гуманизации и либерализации уголовно-правовой системы... Но, несмотря на все шаги, — я хожу в СИЗО каждый месяц со своими адвокатами и экспертами, — 300 субъектов предпринимательской деятельности сейчас находятся в СИЗО. Перелимиты составляют 15%», — отметила Минеева, ее слова приводит «Коммерсантъ».

Она добавила, что из всех дел бизнесменам удалось избежать заключения под стражу благодаря залогом лишь в трех случаях. При этом 90% арестованных предприниматели помещены в СИЗО по делам о мошенничестве, то есть по подозрению в ненасильственных преступлениях. 

Бизнес-омбудсмен считает необходимым ограничить заключение предпринимателей под стражу в связи с экономическими преступлениями. Также Минеева предлагает изменить подход к избранию меры пресечения. Она должна быть такой, чтобы бизнесмен имел возможность продолжать дела.

Ранее Госдума одобрила законопроект по смягчению наказаний по экономическим преступлениям. Он предполагает, что предприниматели и банкиры смогут избежать уголовного преследования в случае возмещения ущерба.

Фото на обложке: Motortion Films / Shutterstock

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