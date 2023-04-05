Госдума одобрила законопроект, смягчающий наказание по экономическим преступлениям

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, направленный на смягчение наказаний по экономическим преступлениям. Предприниматели и банкиры смогут избежать уголовного преследования в случае возмещения ущерба.
Согласно документу, чтобы избежать уголовного наказания, совершивший преступление должен возместить ущерб пострадавшему, а в бюджет перечислить двойную сумму ущерба. Мера действует, только если такое нарушение закона совершено впервые.
Действие законопроекта распространяется на преступления в области незаконного предпринимательства ст. (171), банковской деятельности (ст. 172), а также при уклонении от репатриации валютной выручки (ст. 193).
Как добавляется в пояснительной записке, документ направлен на исполнение указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Ранее Владимир Путин поручил до 1 мая внести в законодательство поправки, которые декриминализуют часть экономических преступлений, совершенных предпринимателями.
Фото на обложке: Valery Evlakhov /
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