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Госдума одобрила законопроект, смягчающий наказание по экономическим преступлениям

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, направленный на смягчение наказаний по экономическим преступлениям. Предприниматели и банкиры смогут избежать уголовного преследования в случае возмещения ущерба.

Госдума одобрила законопроект, смягчающий наказание по экономическим преступлениям

Согласно документу, чтобы избежать уголовного наказания, совершивший преступление должен возместить ущерб пострадавшему, а в бюджет перечислить двойную сумму ущерба. Мера действует, только если такое нарушение закона совершено впервые.

Действие законопроекта распространяется на преступления в области незаконного предпринимательства ст. (171), банковской деятельности (ст. 172), а также при уклонении от репатриации валютной выручки (ст. 193).

Как добавляется в пояснительной записке, документ направлен на исполнение указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Ранее Владимир Путин поручил до 1 мая внести в законодательство поправки, которые декриминализуют часть экономических преступлений, совершенных предпринимателями.

Фото на обложке: Valery Evlakhov / Shutterstock

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