Суд в Москве арестовал основателя «Русагро» по делу о мошенничестве

На аресте настаивал следователь, пишут «РИА Новости». В ходе заседания он сообщил, что не видит возможности для избрания более мягкой меры пресечения, так как у Мошковича есть паспорт Израиля, его дети живут за границей, а сам он имеет самолет и может «в любой момент улететь к родственникам». В ответ на это предприниматель заявил об отсутствии у него самолета и напомнил, что находится под санкциями, поэтому не сможет покинуть Россию.

Ранее защита Мошковича попросила отпустить его под залог в размере 1 млрд рублей. Основатель «Русагро» говорил в суде, что не признает вину в мошенничестве.

Суд также отправил под арест до 25 мая бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, который проходит по тому же делу, пишет «Интерфакс». Адвокаты Басова просили суд отправить его под домашний арест, вину он не признал.

СМИ сообщили о задержании Мошковича и других сотрудников «Русагро» накануне, 26 марта. По словам источника «Интерфакса», в агрохолдинге прошли обыски, и силовики изъяли документацию. В компании подтвердили факт обысков, но уточнили, что с текущей деятельностью организации они не связаны.

Telegram-канал Mash писал, что одной из причин задержания Мошковича является подозрение в захвате активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 млрд рублей.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, ранее заявил, что Мошковичу и Басову были предъявлены обвинения по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями). Собеседник отмечал, что сумма ущерба составляет около 1 млрд рублей, но в ходе расследования может измениться.

Фото на обложке: Николай Корешков / Росконгресс