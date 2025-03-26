Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Нашли баг?
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Уверены в прозрачности своей работы»: в «Русагро» впервые прокомментировали обыски

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Обыски в офисах «Русагро» не связаны с текущей деятельностью компании, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте агрохолдинга. В компании заявили, что продолжают работать в штатном режиме. Ранее СМИ написали о задержании основателя «Русагро» Вадима Мошковича.
«Уверены в прозрачности своей работы»: в «Русагро» впервые прокомментировали обыски
  1. Новости

«В нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в сообщении.

В «Русагро» отметили, что продолжают деятельность в штатном режиме, все производственные площадки по-прежнему работают, а руководство находится на своих рабочих местах. «Все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы», ― подчеркнули в компании и добавили, что надеются на быстрое завершение процедур.

  • 26 марта СМИ сообщили о задержании по делу о хищениях нескольких сотрудников «Русагро», включая основателя компании Мошковича. По данным «Интерфакса», силовики пришли с обысками в офисы компании и изъяли документацию. Источник «Известий» рассказал, что Мошковича и гендиректора холдинга Тимура Липатова допрашивают по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

Материалы по теме