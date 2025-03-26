«Уверены в прозрачности своей работы»: в «Русагро» впервые прокомментировали обыски

«В нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в сообщении.

В «Русагро» отметили, что продолжают деятельность в штатном режиме, все производственные площадки по-прежнему работают, а руководство находится на своих рабочих местах. «Все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы», ― подчеркнули в компании и добавили, что надеются на быстрое завершение процедур.

26 марта СМИ сообщили о задержании по делу о хищениях нескольких сотрудников «Русагро», включая основателя компании Мошковича. По данным «Интерфакса», силовики пришли с обысками в офисы компании и изъяли документацию. Источник «Известий» рассказал, что Мошковича и гендиректора холдинга Тимура Липатова допрашивают по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

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