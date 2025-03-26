«Интерфакс»: основателю «Русагро» предъявили обвинение по делу о хищении

Основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору агрохолдинга Максиму Басову предъявлены обвинения по делу об особо крупном хищении. Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

«Мошковичу и Басову предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями)», — заявил собеседник.

По его словам, сумма ущерба составляет около 1 млрд рублей, но может измениться в ходе расследования. Собеседник также добавил, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Ранее, 26 марта, СМИ сообщили, что нескольких сотрудников «Русагро», включая Мошковича, задержали по делу о хищениях. Источник «Интерфакса» говорил, что в компании прошли обыски, и силовики изъяли документацию.

По данным Telegram-канала Mash, одна из причин задержания Мошковича — подозрение в захвате активов масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше 1 млрд рублей.

В «Русагро» подтвердили проведение обысков, но заявили, что они не связаны с текущей деятельностью компании. Там уточнили, что полностью соблюдают законодательство и продолжают работать в обычном режиме.

Фото на обложке: Андрей Любимов / Росконгресс