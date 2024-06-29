В «Сбере» заявили о применении ИИ в расследовании преступлений в отношении клиентов

Они дают предиктивный анализ угроз, которые выявляются при мониторинге криминогенной обстановки, помогают реагировать на изменение обстановки, влияют на качество и скорость расследований.
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Об этом директор Управления безопасности Сбербанка Никита Кудряшкин сообщил на XII Петербургском международном юридическом форуме. Он напомнил, что банк имеет 108 млн розничных клиентов, из-за этого вручную обработать все рисковые факторы невозможно. Подробности в комментарии RB.RU приводит пресс-служба банка.
Для оценки критичности наступления потенциального рискового события, в алгоритм модели были включены несколько триггеров. Среди них возрастные группы, сегментарные категории, активность использования продуктов и другие паттерны.
«В итоге модель выявляет пул ″критичных″ клиентов, в отношении которых риск преступных действий высок, и предлагает возможные меры противодействия», — отметил Никита Кудряшкин.
По его словам ИИ используют для определения местоположения преступников. Он способен выявлять связи, которых человек не замечает. Это
эффективнее определяет мотивы и образ действия преступников. Среди плюсов — возможность находить общие черты у различных преступлений.
Анализируют в «Сбере» данные не только из внутреннего сегмента, но и из внешних источников: ТГ-каналов, СМИ и прочих. Это позволяет качественно анализировать криминогенную обстановку, оперативно реагировать на ее изменения.
Однако, ИИ не способен заменить человека, из-за этого экспертное мнение и оценка опытного специалиста критически важны.
Отметим, что в 2023-204 годах силовики при содействии «Сбера» возбудили 1022 уголовных дела, было задержано почти 2600 причастных к совершению преступлений. Почти 9 из 10 инцидентов раскрыли по горячим следам. Предотвращенный ущерб составил 7,45 млрд рублей.
Ранее мы писали о том, что «Сбер» заявил об активном расширении штата сотрудников в Индии.
Фото на обложке: acgence /
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