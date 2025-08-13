Рынок инвестиций в России: 1/3 объема за 2024-й — в Softline

Sk Capital, «дочка» фонда «Сколково», вложила 5 млрд руб. в группу компаний Softline. По оценкам экспертов, сделка стала одной из самых масштабных на российском рынке технологических инвестиций последних лет, обеспечив более трети объёма всего венчурного рынка за 2024 год.

Сделка вне биржи

Инвестиция на сумму 5 млрд руб. была проведена в формате внебиржевой сделки: Sk Capital приобрела квазиказначейские акции Softline через ООО «Инвестпроекты». В результате соглашения инвестор получил свыше 10% капитала компании, что сделало его крупнейшим миноритарным владельцем. По договорённости стороны зафиксировали двухлетний мораторий на продажу этих бумаг. После этого объём реализации в течение одного торгового дня не сможет превышать 10% от среднедневных оборотов на Московской бирже.

В Sk Capital уточняют, что рассматривают это вложение не как классическую венчурную инвестицию, а как капиталовложение в зрелую публичную компанию, обладающую, по их мнению, значительным потенциалом для кратного роста. Отмечается, что реализуемая Softline стратегия слияний и поглощений полностью соответствует инвестиционному подходу Sk Capital.

Контекст и масштабы

По данным Dsight, в 2024 году общий объём венчурных вложений в России составил около 16,4 млрд руб. Инвестиция Sk Capital в Softline формирует более 30% этого объёма. Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин считает, что такая концентрация в одной сделке отражает как ограниченный масштаб рынка, так и растущий интерес к российским IT-активам.

«Такое существенное влияние одной сделки на объём всего рынка венчурных инвестиций за год говорит о том, что сам рынок достаточно узкий и среди инвесторов не наблюдается большого интереса к нему», — подчёркивает Бредихин.

Он добавляет, что после ухода зарубежных конкурентов возрос спрос на отечественные программные продукты и решения для импортозамещения. Однако инвесторы всё ещё осторожны: они хотят высокой доходности, добиться которой в условиях рекордно высокой ключевой ставки непросто.

Зачем деньги Softline

С 2022 года уже завершила более 16 сделок M&A, в том числе с приобретением резидентов «Сколково». По мнению Никиты Бредихина, новый ресурс будет направлен на органическое развитие и сделки по слияниям и поглощениям.

«Привлеченные от нового долгосрочного финансового акционера средства могут быть направлены на сделки M&A в рамках формирования четырёх IT-кластеров, которые в ближайшие год-три могут стать кандидатами на IPO», — добавляет эксперт.

Профиль компании

Softline — это группа, объединяющая разработчиков и интеграторов IT-решений. Холдинг работает в нескольких ключевых направлениях: поставка и внедрение программного обеспечения, создание и обслуживание IT-инфраструктуры, кибербезопасность, облачные сервисы, а также разработка собственных технологических продуктов. Модель бизнеса — «цифровой интегратор полного цикла»: от проектирования и продажи решений до их внедрения и технической поддержки.

Компания активно использует стратегию M&A, приобретая небольшие технологические фирмы и интегрируя их в свой портфель, чтобы расширить линейку предложений и выйти на новые рынки, включая зарубежные.