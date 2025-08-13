Sk Capital вложила 5 млрд ₽ в Softline: одна сделка обеспечила треть венчурного рынка России за 2024 год
Рынок инвестиций в России: 1/3 объема за 2024-й — в Softline
Sk Capital, «дочка» фонда «Сколково», вложила 5 млрд руб. в группу компаний Softline. По оценкам экспертов, сделка стала одной из самых масштабных на российском рынке технологических инвестиций последних лет, обеспечив более трети объёма всего венчурного рынка за 2024 год.
- Новости
Сделка вне биржи
Инвестиция на сумму 5 млрд руб. была проведена в формате внебиржевой сделки: Sk Capital приобрела квазиказначейские акции Softline через ООО «Инвестпроекты». В результате соглашения инвестор получил свыше 10% капитала компании, что сделало его крупнейшим миноритарным владельцем. По договорённости стороны зафиксировали двухлетний мораторий на продажу этих бумаг. После этого объём реализации в течение одного торгового дня не сможет превышать 10% от среднедневных оборотов на Московской бирже.
В Sk Capital уточняют, что рассматривают это вложение не как классическую венчурную инвестицию, а как капиталовложение в зрелую публичную компанию, обладающую, по их мнению, значительным потенциалом для кратного роста. Отмечается, что реализуемая Softline стратегия слияний и поглощений полностью соответствует инвестиционному подходу Sk Capital.
Контекст и масштабы
По данным Dsight, в 2024 году общий объём венчурных вложений в России составил около 16,4 млрд руб. Инвестиция Sk Capital в Softline формирует более 30% этого объёма. Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин считает, что такая концентрация в одной сделке отражает как ограниченный масштаб рынка, так и растущий интерес к российским IT-активам.
«Такое существенное влияние одной сделки на объём всего рынка венчурных инвестиций за год говорит о том, что сам рынок достаточно узкий и среди инвесторов не наблюдается большого интереса к нему», — подчёркивает Бредихин.
Он добавляет, что после ухода зарубежных конкурентов возрос спрос на отечественные программные продукты и решения для импортозамещения. Однако инвесторы всё ещё осторожны: они хотят высокой доходности, добиться которой в условиях рекордно высокой ключевой ставки непросто.
Зачем деньги Softline
С 2022 года уже завершила более 16 сделок M&A, в том числе с приобретением резидентов «Сколково». По мнению Никиты Бредихина, новый ресурс будет направлен на органическое развитие и сделки по слияниям и поглощениям.
«Привлеченные от нового долгосрочного финансового акционера средства могут быть направлены на сделки M&A в рамках формирования четырёх IT-кластеров, которые в ближайшие год-три могут стать кандидатами на IPO», — добавляет эксперт.
Профиль компании
Softline — это группа, объединяющая разработчиков и интеграторов IT-решений. Холдинг работает в нескольких ключевых направлениях: поставка и внедрение программного обеспечения, создание и обслуживание IT-инфраструктуры, кибербезопасность, облачные сервисы, а также разработка собственных технологических продуктов. Модель бизнеса — «цифровой интегратор полного цикла»: от проектирования и продажи решений до их внедрения и технической поддержки.
Компания активно использует стратегию M&A, приобретая небольшие технологические фирмы и интегрируя их в свой портфель, чтобы расширить линейку предложений и выйти на новые рынки, включая зарубежные.
Материалы по теме
- 1 Камбэк за несколько минут: СДЭК сообщил о восстановлении работы Системы не работали из-за технических работ 01 августа 2025, 19:00
- 2 Тюменская IT-компания Слайдер инвестировала 16 млн руб. в стартап, разрабатывающий замену Power Query для Р7-Офис --- 31 июля 2025, 10:00
- 3 Связь восстановлена, кассы — в строю: «Эвотор» возобновил работу после утреннего сбоя Компания подчёркивает: это не кибератака 30 июля 2025, 18:18
- 4 Чат с ChatGPT — не исповедь: создатель OpenAI предупредил, что конфиденциальности в переписке с ИИ нет Переписка с ChatGPT может даже стать уликой — и её могут использовать в суде 30 июля 2025, 16:00