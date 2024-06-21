Skillbox увеличил долю в онлайн-школе разговорного английского для взрослых КЭСПА

Edtech-компания Skillbox инвестирует в развитие направления индустриального английского языка. Холдинг увеличил долю в ООО «Система КЭСПА», которое купил в 2021 году. По информации источника RB.RU, за три года капитализация компании выросла в пять раз.

ООО «Скилбокс» (российское юрлицо Skillbox) увеличило долю в онлайн-школе английского КЭСПА. Доля участника в ООО «Система КЭСПА» выросла с 65,98% до 71,83% 19 июня за счет увеличения уставного капитала на 21%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Доли остальных участников, физлиц, соответственно уменьшились.

«Мы увеличили долю в онлайн-школе КЭСПА для эффективного развития направления индустриального английского языка на платформах холдинга Skillbox. Проект находится в активной фазе роста и развивается в соответствии со стратегией холдинга», — пояснили RB.RU в пресс-службе.

Комментируя чистый убыток КЭСПА на уровне 209 млн рублей по итогам 2023 года, представитель Skillbox отметил, что это связано «со ставкой на рост инвестиций и оборота вертикали».

«Мы делаем ставку на рост инвестиции и оборота вертикали, на этапе развития для нас сейчас приоритет именно это», — сообщили RB.RU в пресс-службе холдинга Skillbox. Сумму инвестиций в компании не раскрыли.

Выручка КЭСПА за год выросла в 2,5 раза, до 261,7 млн рублей. У компании, по данным «Контур.Фокус», открыта 51 вакансия при численности сотрудников 29 человек. Как сообщил RB.RU источник, капитализация школы в настоящее время достигла 500 млн рублей.

«Скилбокс» в августе 2021 года приобрел 30%-ную долю в онлайн-школе английского языка КЭСПА и опцион на покупку дополнительных акций. Стороны планировали создавать адаптированные программы английского для маркетологов, дизайнеров, программистов и других профессий. Капитализация компании на тот момент, по данным источника RB.RU, составляла 100 млн рублей. По итогам 2020 года выручка онлайн-школы составляла 822 тыс. рублей, а чистый убыток — 4,4 млн рублей. В августе 2023 года доля «Скилбоекс» в юрлице КЭСПА выросла до 51%.

КЭСПА (аббревиатуре от «как это сказать по-английски») использует алгоритмы распознавания речи, является резидентом фонда «Сколково». Основная ее специализация — разговорный английский для взрослых. Школу основала Инна Гивенталь.

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