Skillbox будет бесплатно обучать региональных предпринимателей антикризисному управлению

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) вместе с центром «Мой бизнес» откроет малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к курсу «Антикризисное управление». Участвовать смогут 30 компаний в рамках региона, сообщил RB.RU представитель Skillbox.
Первая программа запустилась в Смоленске, в дальнейшем партнеры будут подключать и другие регионы.
В ходе обучения предприниматели смогут составить план антикризисных изменений и внедрить ряд мер для сохранения компании и команды в нестабильное время. Курс длится один месяц и включает в себя 5 модулей с 23 предзаписанными видеоматериалами.
Как стать участником:
- Быть клиентом центра «Мой бизнес»;
- Отравить заявку с ФИО, должностью, названием компании и целью обучения на почту [email protected] до 30 июня 2022 года;
- Иметь работающий не менее шести месяцев бизнес.
Участвовать могут компании любых отраслей.
Решение по заявке будет принято до 15 июля 2022 года. Участвовать в программе от каждой компании может один сотрудник.
Фото на обложке: Unsplash
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