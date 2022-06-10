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Skillbox будет бесплатно обучать региональных предпринимателей антикризисному управлению

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) вместе с центром «Мой бизнес» откроет малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к курсу «Антикризисное управление». Участвовать смогут 30 компаний в рамках региона, сообщил RB.RU представитель Skillbox.

Skillbox будет бесплатно обучать региональных предпринимателей антикризисному управлению

Первая программа запустилась в Смоленске, в дальнейшем партнеры будут подключать и другие регионы. 

В ходе обучения предприниматели смогут составить план антикризисных изменений и внедрить ряд мер для сохранения компании и команды в нестабильное время. Курс длится один месяц и включает в себя 5 модулей с 23 предзаписанными видеоматериалами.

Как стать участником:

  • Быть клиентом центра «Мой бизнес»;
  • Отравить заявку с ФИО, должностью, названием компании и целью обучения на почту [email protected] до 30 июня 2022 года;
  • Иметь работающий не менее шести месяцев бизнес.

Участвовать могут компании любых отраслей.

Решение по заявке будет принято до 15 июля 2022 года. Участвовать в программе от каждой компании может один сотрудник.

Фото на обложке: Unsplash

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