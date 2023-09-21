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Skillbox приостановил развитие бизнеса в Бразилии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бразильская онлайн-школа Mentorama, которая принадлежит российскому онлайн-университету Skillbox, приостановила развитие в регионе. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники на рынке.

Skillbox приостановил развитие бизнеса в Бразилии

Бывший топ-менеджер компании сообщил изданию, что Mentorama не ведет операции в стране с июля 2023 года и уволила всех сотрудников отдела продаж. В этот же период школа прекратила обновлять соцсети, убедился RB.RU.

Отмечается, что с учениками компания достигла компромисса, поэтому онлайн-платформа продолжает работу. Однако детали соглашения не приводятся.  

Сооснователь другой бразильской онлайн-школы EBAC Online Александр Аврамов подтвердил, что Mentorama заморозила операции несколько месяцев назад и работает только на поддержку текущих студентов. Аврмаов предположил, что школа приостановила работу, так как была убыточной, не могла расти или выйти в прибыль.

О том, что Mentorama приостановила развитие и уволила часть сотрудников в регионе, знает также специалист по локализации бизнеса и экс-сотрудник бразильских подразделений компании «Яндекс Практикум» (сейчас — TripleTen) и EdTech-платформы GetCourse Хорхе Сильва. Одной из причин, по его словам, стали финансовые сложности — ученикам оказалось трудно получать рассрочки в банках и оплачивать курсы.

В самой Mentorama заявили Forbes, что школа продолжает работу, отказавшись от дальнейших комментариев. 

Mentorama была основана акционером Skillbox Антоном Виноградовым вместе с партнерами в 2020 году в Бразилии. В октябре 2021 года Skillbox купил 90% стартапа, сумма сделка не раскрывалась.

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Фото на обложке: Unsplash

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