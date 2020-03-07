Skillbox будет бесплатно подбирать компаниям сотрудников из digital-сферы

Онлайн-университет Skillbox запустил сервис «Центр карьеры» , в котором компании смогут найти в свою команду дизайнеров, программистов и маркетологов. Об этом Rusbase рассказал представитель Skillbox.

На портале бизнес может бесплатно разместить вакансию, подобрать сотрудников, разместить тестовые задания.

Отмечается, что для более точечного подбора сотрудников любая компания может интегрироваться с дипломным проектом в курсы Skillbox и дополнить обучающую программу так, чтобы студенты лучше отвечали требованиям компании.

«Наша задача связать образование в лице выпускников с компаниями-работодателями, которые находятся в постоянном поиске кандидатов с высоким уровнем знаний и потенциала <…>. "Центр карьеры" возьмет на себя поиск, оценку и предоставление расширенной информации о кандидате», — сообщил руководитель «Центра карьеры» Андрей Виноградов.

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