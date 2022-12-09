Skillbox купит миноритарную долю в школе рисования Grafika и создаст СП для развития офлайн-направления

Образовательная платформа Skillbox выделит офлайн-бизнес в отдельное бизнес-направление. До конца 2022 года компания станет владельцем миноритарной доли школы рисования Grafika, по итогам сделки будет создано совместное предприятие, которое и займется развитием офлайна.

Покупателем 10% бизнеса Grafika выступит юрлицо Skillbox ООО «Творческое образование», сообщил RB.RU представитель Skillbox. До конца следующего года долю владения планируется увеличить.

«Предприятие [будет] создано с целью развития дополнительного образования в офлайне и креативного комьюнити в регионах. Стороны будут выстраивать доступную образовательную среду за счет смешанного формата обучения, сочетания разных способов получения информации, включая обмен опытом (например, воркшопы, лекции, семинары)», — говорится в сообщении Skillbox.

До конца 2024 года партнеры запланировали открыть более 70 офлайн-школ современных профессий и навыков Skillbox в российских городах и в странах СНГ. Также стороны запустят более 100 школ рисования Grafika в регионах.

Бизнес будет развиваться по франчайзинговой модели. Покупка франшизы будет распространяться на офлайн-пространства под брендом Skillbox и Grafika.

Инвестиции на открытие одной школы Skillbox составят 8–10 млн рублей. Сумма зависит от города (миллионник или нет) и от планируемого пространства. С 2023 года средний паушальный взнос будет составлять 2 млн рублей.

Окупаемость школ Grafika составляет от 3 до 5 месяцев, окупаемость офлайн-школ Skillbox — от одного года.

В настоящее время в регионах работает шесть офлайн-школ Skillbox. Школы работают в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже и Красноярске. В Москве создан профориентационный хаб. На конец ноября 2022 года оборот офлайн-пространств Skillbox превысил 55 млн рублей.

Сеть Grafika владеет 56 офлайн-школами по рисованию в 54 городах России, а также в США, Казахстане и Беларуси. Оборот конец ноября 2022 года достиг более 50 млн рублей в месяц.

Фото на обложке: Skillbox