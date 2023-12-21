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Skillbox запустит онлайн-колледж в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Skillbox запустит онлайн-колледж в 2024 году. В новый проект планируется инвестировать около 150 млн рублей, срок окупаемости – 3–5 лет. Об этом представитель ходинга сообщил «Ведомостям».

Skillbox запустит онлайн-колледж в 2024 году

На время приемной кампании в следующем году абитуриентам будет доступно два направления — программирование и графический дизайн. Обучение будет вестись дистанционно, стоимость — от 75 тыс. до 200 тыс. рублей в год в зависимости от программы, формы и длительности обучения. 

По словам собеседника, на текущий момент онлайн-колледж может выдавать только диплом собственного образца, но до первого выпуска, к 2025 года, планируется получить аккредитацию, которая позволит выдавать диплом гособразца.

Ранее Skillbox запустил EdTech-платформу «Академика» с курсами и программами от российских университетов и компаний.

Фото на обложке: thekovtun / Shutterstock

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