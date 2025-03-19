Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ

Главная цель Lerna PRO – помочь онлайн-школам выйти на рынки СНГ, увеличить выручку и повысить качество контента, говористя в релизе. На платформе можно получить финансовую, маркетинговую или аналитическую поддержку, улучшить клиентский сервис, указано там же.

В пресс-службе отметили, что Lerna PRO ориентирована на школы, которые уже имеют готовую матрицу продуктов (например, курсы по IT, дизайну, маркетингу и другим направлениям) и работают в онлайн- или гибридном формате. Сервис, в частности, представляет решения для повышения конверсии, снижения рекламных затрат, масштабирования образовательных программ, автоматизации звонков, прогнозирования поведения пользователей и оптимизация маркетинга.

Планы на будущее. В 2025 году Lerna PRO намерена развивать платежные инструменты и аналитику. В компании рассчитывают, что использование алгоритмов искусственного интеллекта и обработки больших данных поможет онлайн-школам снизить расходы на привлечение клиентов.

В начале февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Smart Ranking сообщил, что 100 крупнейших российских компаний в сфере EdTech в 2024 году показали суммарный рост выручки на 19% год к году, до 144,5 млрд рублей, тогда как в 2023 году этот показатель составил 32%. Гендиректор «Нетологии» Марианна Снигирева в качестве одной из возможных причин замедления роста EdTech-рынка назвала высокую ключевую ставку.

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