В России переполнились склады с электроникой на фоне падения спроса

Российские склады переполнились смартфонами, планшетами, аксессуарами и другой электроникой на фоне падения спроса на почти 30%. Продавцы вынуждены реализовывать товар со скидкой 15-20%.
При этом залеживается далеко не вся электроника. Например, гаджеты Apple и Samsung раскупают довольно быстро. А вот китайские девайсы не очень популярных или неизвестных производителей ждут покупателей подолгу, узнали «Известия».
Глава TelecomDaily Денис Кусков согласился, что рынок электроники в России затоварен. По его словам, импортеры могли переоценить спрос. Тем более что технику малоизвестных китайских производителей, не вкладывающихся в продвижение в России, продать труднее, чем продукцию Apple или Samsung, заключил он.
- В 2022 году таможенные сборы от ввоза электроники и техники в Россию упали на 40%. Основными причинами такого падения эксперты назвали уход иностранных поставщиков и не полностью законную деятельность перекупщиков. Эксперты ожидают, что в случае сохранения текущих рыночных обстоятельств таможенные сборы упадут еще на 40% в 2023 году.
Фото на обложке: Ground Picture /
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