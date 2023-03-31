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В России переполнились склады с электроникой на фоне падения спроса

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские склады переполнились смартфонами, планшетами, аксессуарами и другой электроникой на фоне падения спроса на почти 30%. Продавцы вынуждены реализовывать товар со скидкой 15-20%.

В России переполнились склады с электроникой на фоне падения спроса

При этом залеживается далеко не вся электроника. Например, гаджеты Apple и Samsung раскупают довольно быстро. А вот китайские девайсы не очень популярных или неизвестных производителей ждут покупателей подолгу, узнали «Известия».

Глава TelecomDaily Денис Кусков согласился, что рынок электроники в России затоварен. По его словам, импортеры  могли переоценить спрос. Тем более что технику малоизвестных китайских производителей, не вкладывающихся в продвижение в России, продать труднее, чем продукцию Apple или Samsung, заключил он.

  • В 2022 году таможенные сборы от ввоза электроники и техники в Россию упали на 40%. Основными причинами такого падения эксперты назвали уход иностранных поставщиков и не полностью законную деятельность перекупщиков. Эксперты ожидают, что в случае сохранения текущих рыночных обстоятельств таможенные сборы упадут еще на 40% в 2023 году.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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