Хакеры атаковали IT-инфраструктуру «Сколково»

IT-инфраструктура Фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Нападение произошло в ночь на 29 мая, сервисы компании остаются недоступными, сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что хакеры смогли получить доступ к информационным системам и сетевым ресурсам. Они взломали файлообменник, который размещен на физических мощностях.
«Злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы», — говорится в сообщении.
IT-специалисты Фонда проводят работы для восстановления доступа к сайтам и ресурсам. В пресс-службе отмечают, что на это потребуется около суток. В Фонде также сообщили, что к разбирательству в инциденте привлечены правоохранители.
В конце прошлого года StormWall сообщил о резком росте DDoS-атак на фриланс-биржи в России.
Фото на обложке: Unsplash
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