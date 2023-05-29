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Хакеры атаковали IT-инфраструктуру «Сколково»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

IT-инфраструктура Фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Нападение произошло в ночь на 29 мая, сервисы компании остаются недоступными, сообщили в пресс-службе.

Хакеры атаковали IT-инфраструктуру «Сколково»

Отмечается, что хакеры смогли получить доступ к информационным системам и сетевым ресурсам. Они взломали файлообменник, который размещен на физических мощностях.

«Злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы», — говорится в сообщении.

IT-специалисты Фонда проводят работы для восстановления доступа к сайтам и ресурсам. В пресс-службе отмечают, что на это потребуется около суток. В Фонде также сообщили, что к разбирательству в инциденте привлечены правоохранители.

В конце прошлого года StormWall сообщил о резком росте DDoS-атак на фриланс-биржи в России.

Фото на обложке: Unsplash

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