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«Сколково» откроет представительство в Индии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд «Сколково» 15 ноября откроет представительство в Нью-Дели, Индия. Одним из основных направлений работы станет сопровождение сделок между индийскими компаниями и стартапами и партнерами фонда. Об этом RB.RU сообщила пресс-служба «Сколково».

«Сколково» откроет представительство в Индии

Представительство в Индии будет продвигать фонд и его услуг для зарубежных компаний, организовывать визиты и поддерживать участие в бизнес-мероприятиях, проводить консультации, образовательные программы и исследования, а также сопровождать сделки между индийскими стартапами и партнерами «Сколково».

Ожидается, что это укрепит сотрудничество между российским и индийским технологическим сообществом и упростит вывод высокотехнологичных продуктов на локальные рынки. 

Помимо Индии представительство «Сколково» есть в Китае.

«Сколково» — один из крупнейших инновационных центров России. В числе резидентов: ExoAtlet, «Биорг», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд». На 1 мая 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3,3 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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