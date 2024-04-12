Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

У фонда «Сколково» сменился председатель правления

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Совет директоров фонда «Сколково» выбрал нового председателя правления, им с 27 апреля станет Сергей Перов, сообщила пресс-служба фонда.

У фонда «Сколково» сменился председатель правления

Перов ранее работал первым заместителем руководителя Департамента культуры Москвы. На посту председателя правления он сменит Игоря Дроздова, занимавшего это кресло с 2016 года. Сам Дроздов присоединится к команде ВЭБ.РФ и станет заместителем председателя корпорации.

При этом Дроздов останется в «Сколково» на посту заместителя председателя совета директоров фонда.

По словам главы ВЭБ.РФ, председателя совета директоров фонда «Сколково» Игоря Шувалова, «ВЭБ.РФ во взаимодействии с Москвой обсуждал развитие проекта «Сколково», в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории.

«Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды ВЭБ.РФ, координируя её в рамках Группы развития. Сергей Перов, как руководитель фонда "Сколково", обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой», — отмечает Шувалов.

Ранее российский Минфин подготовил поправки к закону «Об инновационном центре "Сколково"», согласно которым функции по обеспечению работы инфраструктуры на территории центра переходят правительству Москвы.

Фото на обложке: Pavel Kuzmichev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов в 2024 году
  2. 2 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
  3. 3 Тестировать гипотезы, привлекать первых пользователей
  4. 4 От неинвазивного глюкометра до платформы «Умный город»: что резиденты «Сколково» представят на ПМЭФ 2023
  5. 5 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2024

ПУSHКА

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

15 апреля 2024

Россия.Горизонты

Все ВОЗМОЖНОСТИ