У фонда «Сколково» сменился председатель правления

Совет директоров фонда «Сколково» выбрал нового председателя правления, им с 27 апреля станет Сергей Перов, сообщила пресс-служба фонда.

Перов ранее работал первым заместителем руководителя Департамента культуры Москвы. На посту председателя правления он сменит Игоря Дроздова, занимавшего это кресло с 2016 года. Сам Дроздов присоединится к команде ВЭБ.РФ и станет заместителем председателя корпорации.

При этом Дроздов останется в «Сколково» на посту заместителя председателя совета директоров фонда.

По словам главы ВЭБ.РФ, председателя совета директоров фонда «Сколково» Игоря Шувалова, «ВЭБ.РФ во взаимодействии с Москвой обсуждал развитие проекта «Сколково», в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории.

«Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды ВЭБ.РФ, координируя её в рамках Группы развития. Сергей Перов, как руководитель фонда "Сколково", обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой», — отмечает Шувалов.

Ранее российский Минфин подготовил поправки к закону «Об инновационном центре "Сколково"», согласно которым функции по обеспечению работы инфраструктуры на территории центра переходят правительству Москвы.

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