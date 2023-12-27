Стартапы «Сколково» привлекли более 1 млрд рублей частных инвестиций в 2023 году

Стартапы «Сколково» привлекли более 1 млрд рублей частных инвестиций в 2023 году. Деньги привлек 51 резидент «Сколково», самыми популярными у инвесторов отраслями стали IT, промышленные технологии и биомедицина.

В 2023 году 51 резидент «Сколково» привлек инвестиций от частных инвесторов. Общая сумма вложений превысила 1 млрд рублей, рассказали в пресс-службе «Сколково».

По программе возмещения инвестиций инвесторы вернули более 500 млн рублей, отметили в «Сколково». В 2024 году «Сколково» планирует выделить на возмещение бизнес-ангелам сопоставимую сумму.

«За все время работы программы участники “Сколково” привлекли инвестиции на общую сумму более 4 млрд рублей, а сумма выплаченных возмещений составила 1,9 млрд рублей», – подчеркнул вице-президент по финансовой поддержке и технологической экспертизе «Сколково» Павел Гудков.

Программа позволяет вернуть до 50% вложений, максимальная сумма на одного инвестора с инвестициями в один стартап составляет 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Сколково» в два раза увеличил KPI по выручке резидентов и инвестициям на 2024-2025 годы – они установлены в размере 700 и 850 млрд рублей вместо 350 и 400 млрд рублей ранее.

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