«Сколково» в два раза увеличил KPI по выручке резидентов и инвестициям на 2024-2025 годы

Совет директоров «Сколково» утвердил обновленную систему ключевых показателей эффективности (KPI) на 2024-2026 гг. Так, плановые значения выручки участников «Сколково» на 2024 и 2025 гг. установлены в размере 700 и 850 млрд рублей вместо 350 и 400 млрд рублей ранее.
На 2026 год установлен целевой показатель в размере 1 трлн рублей.
Среди других корректировок — объем внебюджетных инвестиций в участников «Сколково», который на 2024 и 2025 гг. установили в размере 50 и 60 млрд рублей вместо ранее утвержденного плана на уровне 25,7 и 29 млрд рублей соответственно. На 2026 год показатель составляет 70 млрд рублей.
По словам председателя правления «Сколково» Игоря Дроздова, показатели были пересмотрены, так как фонд «за предыдущие периоды и три квартала 2023 года показал перевыполнение целевых значений и превышение предельного значения в 120%».
Также совет директоров утвердил консолидированный бюджет «Сколково» на 2024-2026 годы: «Сколтех» получит грант на 2024 год на сумму более 4,5 млрд рублей, а объем фонда Sk Capital было решено увеличить на 1,5 млрд рублей — до 3,83 млрд рублей.
Фото на обложке: «Сколково»
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