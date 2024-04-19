Совокупная выручка резидентов «Сколково» в 2023 году выросла на 43%

Совокупная выручка резидентов «Сколково» в 2023 году выросла на 43%. Наибольший рост доходов показали компании в сфере промышленных технологий — на 85%. По итогам года резидентам проекта удалось привлечь более 31 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Резиденты «Сколково» в 2023 году нарастили выручку на 43% до 508 млрд рублей. Об этом сообщила пресс–служба «Сколково» по итогам проведения заседания совета директоров фонда.

За прошедший год резидент «Сколково» привлекли 31,7 млрд рублей внебюджетных инвестиций. За последние 10 лет (2013–2023 год) участники проекты привлекли более 180 млрд рублей.

Также по итогам 2023 года резиденты «Сколково» получили 976 патентов, из которых 324 — вне России. В топ направлений зарубежного патентования вошли страны ЕАЭС, ЮАР, Китай, Индия.

Кроме того, резиденты проекта уплатили в 2023 году почти 60 млрд рублей налогов и взносов, 21 млрд рублей из которых поступили в бюджет Москвы от зарегистрированных в инновационном центре участников. Число резидентов «Сколково» на конец 2023 года составило 3912 компаний.

В апреле 2024 года у фонда «Сколково» сменился председатель правления. Сергей Петров вступит в должность 27 апреля.

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