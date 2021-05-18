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Скорость Starlink выросла в 2 раза за месяц

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Скорость получения данных спутникового интернета Starlink, запущенного компанией Илона Маска SpaceX, достигла 560 Мбит/с.

Скорость Starlink выросла в 2 раза за месяц

Тестирование Starlink проводилось в Германии. При замерах в апреле Starlink демонстрировал лишь 200 Мбит/с, в январе показатели были ещё хуже — 100 Мбит/с, сообщает ITHome.

Ранее Илон Маск обещал, что Starlink сможет заработать на скорости в 300 Мбит/с в течение года, но нынешний результат почти в 2 раза превысил прогноз изобретателя.

Одна из причин высокой скорости Starlink — относительно небольшое число подписчиков сервиса. При этом необходимо отметить, что замер проводился 13 мая, с этого времени к Starlink присоединились ещё 52 спутника: сейчас скорость может быть ещё выше.

Скорость отправки данных в Интернет оказалась значительно ниже — около 39 Мбит/с. Пинг составил 13 мс.

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Фото на обложке: rafapress / Shutterstock.

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