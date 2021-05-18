Скорость Starlink выросла в 2 раза за месяц

Тестирование Starlink проводилось в Германии. При замерах в апреле Starlink демонстрировал лишь 200 Мбит/с, в январе показатели были ещё хуже — 100 Мбит/с, сообщает ITHome.

Ранее Илон Маск обещал, что Starlink сможет заработать на скорости в 300 Мбит/с в течение года, но нынешний результат почти в 2 раза превысил прогноз изобретателя.