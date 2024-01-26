Кинокомпания Skydance начала переговоры о покупке Paramount Global, сообщил телеканал CNBC. Не исключено, что Paramount уйдет с биржи и перестанет быть публичной компаний. На данный момент Paramount Global оценивается в $8,2 млрд, но имеет долгов на $15 млрд.
Skydance Media ведет переговоры о приобретении холдинга National Amusements, который владеет 77% медиа-конгломерата Paramount Global. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Один из вариантов, который рассматривает Skydance – это вывод Paramount с биржи, после чего она перестанет быть публичной компаний. Телеканал уточнил, что переговоры о сделке только начались, а ее юридический аспект пока в процессе проработки.
Рыночная капитализация Paramount составляет около $8,2 млрд, но компания имеет $15 млрд долгов.
Skydance оценивается в $4 млрд, ее основателем является бизнесмен Дэвид Эллисон – сын основателя Oracle Ларри Эллисона. Он может выступить одним из инвесторов сделки, подчеркнул телеканал.
В марте 2022 года Amazon закрыла сделку по покупке Metro-Goldwyn-Mayer старейшей киностудии Голливуда. В распоряжение Amazon перешли более 4 тыс. фильмов, 17 тыс. телесериалов, которые собрали 180 премий «Оскар» и 100 «Эмми».
Фото на обложке: Allmy /
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