Amazon закрыл сделку по покупке Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд

Amazon закрыл сделку по приобретению старейшей киностудии Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer. Сумма составила $8,5 млрд. В распоряжение Amazon перешли более 4 тыс. фильмов, 17 тыс. телесериалов, которые собрали 180 премий «Оскар» и 100 «Эмми».

О закрытии сделки пишет Variety. Amazon купила Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) по первоначально заявленной цене в $8,5 млрд.

О дальнейших планах на совместное развитие пока не сообщается. Также не уточняется, останется ли руководство MGM во главе объединенной с Amazon Prime Video корпорации.

В распоряжение Amazon перешел весь каталог продукции MGM, который включает более 4 тыс. художественных фильмов и 17 тыс. телесериалов. Во владение Amazon в частности перешли франшиза о Джеймсе Бонде, «Рокки» Бальбоа, «Розовой пантере».

MGM является старейшей киностудией Голливуда с почти вековой историей самостоятельного существования. Студия была основана в 1924 году и до 1942 года была абсолютным лидером мировой киноиндустрии.

До настоящего времени продукты MGM стали обладателями 100 кинопремий «Оскар» – высшей награды в киноиндустрии, и 180 «Эмми» – главной премии в области телесериалов.

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