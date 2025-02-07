Skyeng внедрил ИИ-генерацию контента для уроков

Онлайн-школа Skyeng запустила автогенерацию контента для уроков с помощью искусственного интеллекта. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

В Skyeng утверждают, что ИИ за две минуты генерирует уникальный контент урока и персональное домашнее задание, участие преподавателя при этом не требуется. Генерируемые материалы учитывают уровень знаний ученика, его интересы, цели занятий и желаемую тему урока.

«Чтобы ученики могли получать индивидуальные уроки и домашние задания, мы связали в единую систему нашу образовательную программу, методические структуры уроков, данные об уровне и интересах ученика с генеративными нейросетями. В результате за несколько минут мы получаем индивидуальный урок, аналог которого требует несколько дней работы методистов и иллюстраторов» — рассказала менеджер по продукту Skyeng Альбина Сафонова.

Кроме этого, преподаватели Skyeng имеют возможность использовать ИИ для генерации интерактивных упражнений. ИИ производит их со скоростью до девяти секунд, уточнили в пресс-службе. На данный момент опцией пользуются 10% преподавателей.

В компании добавили, что к середине 2025 года планируют внедрить «граф навыков» — инструмент, который позволит учитывать результаты решения упражнений каждого ученика и автоматически определять степень освоения навыков и существующие сложности. Это позволит повысить результативность обучения через рекомендацию необходимых заданий без дополнительной помощи преподавателя.

В марте 2024 года Skyeng разработал решение на основе ИИ, которое позволяет определить уровень английского по речи человека. Продукт получил название Detroit Test. В компании сообщили, что тест длительностью 15 минут позволяет оценить текущий уровень студента с точностью в 95%.

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