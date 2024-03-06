Skyeng разработал разговорный ИИ-тест для определения уровня владения английским языком

Skyeng разработал решение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое позволяет определить уровень английского по речи человека. Об этом RB.RU рассказали в компании. Продукт получил название Detroit Test.
Сообщается, что тест длительностью 15 минут позволяет оценить текущий уровень студента с точностью в 95%.
«В перспективе это решение может стать альтернативой в России для экзаменов IELTS и TOEFL», — считают в Skyeng. Detroit Test доступен любому пользователю, записаться на его прохождение можно по ссылке.
Сейчас тест, помимо аналитики уровня пользователя, разбирает ошибки в речи и предлагает возможные варианты, как можно выразиться лучше. Особенность решения — распознавание английской речи с учетом акцента носителей русского языка и их ошибок. Это позволяет рекомендательной системе корректнее распознавать речь и уже на основе нее предлагать корректировки.
В основе теста лежат несколько внутренних разработок Skyeng. За счет них изучается активный словарный запас пользователя, а также работает предиктивная аналитика, которая может предсказывать, какую еще лексику он знает.
Сами слова также анализируются по их значению и применению в речи, а не созвучию, потому что различная лексика может использоваться как в простых конструкциях уровня A1–A2, так и в более сложных.
В закрытом тестировании модели приняли участие 1000 человек.
Фото на обложке: Unsplash
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