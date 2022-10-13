Skyeng планирует запустить курсы китайского языка из-за падения спроса на английский

Российская онлайн-школа английского языка Skyeng собирается запустить курсы китайского языка. Компания уже создала страницу для сбора заявок на обучение. Представитель Skyeng сообщил RB.RU, что если окончательное решение о запуске будет положительным, компания вложит в направление до 30 млн рублей.

На появление страницы для сбора заявок на обучение китайскому языку обратил внимание Forbes.

«Китайский больше не экзотика — на нем говорит бизнес, IT и производство. Это очень интересный язык, и учить его не так сложно, как кажется», — сообщается на этой странице. Там же можно оставить заявку на покупку пакета занятий — цены варьируются от 799 рублей до 1499 рублей за урок.

«Мы действительно стали активно смотреть на рынок изучения китайского и проводим ряд исследований, чтобы принять решение о запуске второго языка в Skyeng. Все наши 10 лет существования нас регулярно спрашивали о других языках, но мы не планировали их запускать, так как рынок английского был самым большим и нам много к чему нужно было стремиться», — сообщил RB.RU представитель пресс-службы Skyeng.

Компания объяснила, что видит перспективу в китайском, но окончательное решение будет принято после завершения всех исследований. «Если оно будет положительным, то планируем вложить в запуск до 30 млн рублей», — добавили в Skyeng.

Forbes со ссылкой на управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского также сообщает, что о запуске курсов китайского языка компания думала с конца 2021 года. После 21 сентября Skyeng зафиксировала падение спроса на обучение английскому языку на 10%.

Ларьяновский связывает просадку спроса с тем, что люди находятся в состоянии тревоги и стресса, в котором английский — не первая потребность.

Также компания проводила исследования объемов рынков иностранных языков в России и пришла к выводу, что китайский язык является самым перспективным после английского.

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