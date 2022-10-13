Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Skyeng планирует запустить курсы китайского языка из-за падения спроса на английский

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская онлайн-школа английского языка Skyeng собирается запустить курсы китайского языка. Компания уже создала страницу для сбора заявок на обучение.

Представитель Skyeng сообщил RB.RU, что если окончательное решение о запуске будет положительным, компания вложит в направление до 30 млн рублей.

Skyeng планирует запустить курсы китайского языка из-за падения спроса на английский

На появление страницы для сбора заявок на обучение китайскому языку обратил внимание Forbes. 

«Китайский больше не экзотика — на нем говорит бизнес, IT и производство. Это очень интересный язык, и учить его не так сложно, как кажется», — сообщается на этой странице. Там же можно оставить заявку на покупку пакета занятий — цены варьируются от 799 рублей до 1499 рублей за урок.

«Мы действительно стали активно смотреть на рынок изучения китайского и проводим ряд исследований, чтобы принять решение о запуске второго языка в Skyeng. Все наши 10 лет существования нас регулярно спрашивали о других языках, но мы не планировали их запускать, так как рынок английского был самым большим и нам много к чему нужно было стремиться», — сообщил RB.RU представитель пресс-службы Skyeng.

Компания объяснила, что видит перспективу в китайском, но окончательное решение будет принято после завершения всех исследований. «Если оно будет положительным, то планируем вложить в запуск до 30 млн рублей», — добавили в Skyeng.

Forbes со ссылкой на управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского также сообщает, что о запуске курсов китайского языка компания думала с конца 2021 года. После 21 сентября Skyeng зафиксировала падение спроса на обучение английскому языку на 10%. 

Ларьяновский связывает просадку спроса с тем, что люди находятся в состоянии тревоги и стресса, в котором английский — не первая потребность. 

Также компания проводила исследования объемов рынков иностранных языков в России и пришла к выводу, что китайский язык является самым перспективным после английского.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  2. 2 Звезды EdTech: 8 крутейших образовательных стартапов России
  3. 3 Эксперимент: как редакция Rusbase месяц учила английский
  4. 4 Стартапчики: Skyeng
  5. 5 «Выучить язык можно даже в тюрьме»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ