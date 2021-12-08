Стало известно распределение долей в сделке по покупке Skyeng 25% в онлайн школе Qmarketing Academy

Стало известно о распределении долей в результате сделки по покупке Skyeng 25% в онлайн школе маркетинга и дизайна Qmarketing Academy.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ОАНО ДПО «Скаенг» 7 декабря 2021 года получила 25% в уставном капитале ООО «Кью» в том числе за счет сокращения долей основателей проекта Александра Соловьева и Романа Кумара Виаса. Доли обоих сократились с 46,05% до 37,5%.

Кроме того, свою долю в Qmarketing Academy продал бывший совладелец Skillbox и основатель онлайн-образовательного проекта EBAC Андрей Анищенко, который стал владельцем 5% компании в феврале 2021 года. А также Александр Стрелец, который получил долю 2,9% в октябре 2020 года.

О сделке стало известно в ноябре 2021 года. Тогда стороны не раскрыли распределение доли и сумму сделки.

Qmarketing Academy в 2018 году запустили основатели маркетингового агентства Qmarketing — бывший совладелец клининговой компании Qlean Роман Кумар Виас, маркетолог Александр Соловьев и Игорь Винидиктов, который ранее отвечал за цифровые проекты в «Мегафон» и аdidas.

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