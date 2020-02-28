Skyeng впервые с момента основания проведет ребрендинг

Skyeng запустила масштабный ребрендинг впервые с момента основания. Предпосылкой к изменению стиля стала необходимость разделения брендов внутри компании для разных аудиторий. О этом Rusbase сообщили в Skyeng.

В настоящее время Skyeng развивает школу английского языка для взрослых и онлайн-школу Skysmart для детей, куда входит обучение английскому для учеников от 4 до 18 лет, а также обучение математике от 8 до 18 лет.

Старый и новый логотипы Skyeng

Обновленный логотип унаследовал двухчастность исходной надписи Skyeng, изначально образованной от Skype и English. В старом логотипе ее выражал контраст толщины составных частей слова, в новом — стрелки, где левая всегда голубая. Таким образом, поясняют в Skyeng, Sky — статичный элемент морфологии знака, а продукты и бренды — переменный.

«Главным критерием для принятия решения о ребрендинге стала системность. Были проведены внутренние исследования, которые выявили закономерность: отсутствие единого фирменного стиля и визуального языка заставляет проектные команды тратить на 40% больше времени на обсуждение и принятие решений по внешнему виду любых типов продуктов», — отмечают в компании.

При разработке айдентики также учитывались восприятие бренда аудиторией и его особенности с ориентиром на будущее.

«Новая айдентика Skyeng — метафора ускорения на пути к цели. Это отражает миссию компании — помогать ученикам достигать своих целей в жизни», — расказал представитель компании.

Явный знак для этой метафоры встроен в логотип отдельных брендов: одна из частей всегда остается статичной, а другая меняется в зависимости от продукта и аудитории.

Ребрендинг будет происходить поэтапно — сначала будут обновлены все внешние каналы коммуникации, а дальше новый визуальный язык будет постепенно вводиться в продукты.

Айдентику для Skyeng разработала команда бренд-бюро «Щука».