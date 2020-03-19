Онлайн-школа Skyeng объявила о выходе на рынок Испании

Российская онлайн-школа английского языка и математики Skyeng вышла на рынок онлайн-образования Испании. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.

По его словам, сервис начал тестировать работу в европейской стране еще осенью 2019-го, но не объявлял об этом.

Компания планировала открыть представительство в Барселоне, но отказалась от этой идеи из-за распространения коронавируса. Пока испанская часть сотрудников арендует места в коворкинге в Барселоне, адрес и телефон которого указан на испанском сайте Skyeng.

Инвестиции в испанский проект составили около €200 тысяч. Основная часть средств пошла на рекламу и оплату труда российско-испанской команды специалистов по продажам и маркетингу из 60 человек. Компания скопировала модель существующего российского бизнеса.

Это не первая попытка экспансии российского проекта — в 2019-м компания также запускалась в Турции, Греции и Китае. По словам представителя Skyeng, выходы не увенчались успехом: открытие в Турции совпало с девальвацией курса местной валюты, в Греции компания столкнулась с тем, что «английский банально учат очень мало людей», а в Китае школа так и не смогла добиться окупаемости из-за высокой конкуренции.

В 2017 году Skyeng также выводил на рынок США и Латинской Америки свое расширение Subtly, которое позволяет переводить слова из субтитров в онлайн-кинотеатре Netflix на девять языков. Но развивать проект вскоре перестали.

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