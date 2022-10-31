В России стартовали продажи китайского электромобиля Skywell ET5

ET5 представляет собой электрический кроссовер габаритами 4698×1908×1696 мм с колесной базой 2800 мм. Автомобиль оснащен электрическим мотором, максимальная скорость достигает 150 км/ч. В начальной комплектации модель будет стоить 4,5 млн рублей, в более продвинутой — 5 млн рублей.

При покупке предлагается гарантия в пять лет или на 150 тысяч километров. Гарантия на батарею будет действовать в течение восьми лет. Если автомобиль приобретается для коммерческих целей, срок гарантии на машину сокращается до двух лет или до 120 тысяч километров, а на батарею — до 5 лет или 500 тысяч км. Зарядить машину от быстрой станции можно за полчаса, зарядка от обычной розетки займет около 12 часов.

Skywell Group занялась автопроизводством в 2010 году. ET5 стал первым электромобилем компании, кроссовер был представлен в 2020 году. Ранее модель уже пытались продавать на российском рынке. Теперь, когда бренд представлен официально, планируется открыть 20 дилеров до конца текущего года.

Как указал глава российского представительства компании Александр Иванов, в течение двух-трех недель завершится процесс сертификации. В конце ноября прибудут товарные модели.

В октябре в России начались продажи первых отечественных электромобилей. Производитель «Моторинвест» поставил дилерам седан i-PRO под брендом Evolute за 2,99 млн рублей и кроссовер i-JOY по цене 3,49 млн рублей.

Фото: Skywell ET5 / https://skywellauto.ru/