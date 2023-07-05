Разработчика бизнес-приложений SL Soft возглавил Тагир Яппаров

Разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков SL Soft сообщил о назначениях в руководстве компании. Команда в новом составе намерена занять заметную долю рынка, но и вывести сотрудничество с партнерами и клиентами на новый уровень. Об эом RB.RU сообщили в пресс-службе Softline.

Возглавил компанию Тагир Яппаров, также входящий в совет директоров ГК Softline.

Управляющим директором SL Soft стал Виктор Вайнштейн.

Георгий Подбуцкий занял должность коммерческого директора.

Алексей Моисеенко стал директором по работе с партнерами.

Владислав Полев назначен на позицию директора по развитию.

Мария Григорович – директор по персоналу.

Олеся Лачугина руководит маркетингом и коммуникациями SL Soft.

Главы подразделений сосредоточатся на реализации стратегии компании по развитию продуктового портфеля, расширению партнерской сети, а также на финансовых и инфраструктурных задачах, отмечается в сообщении.

ГК Softline в апреле 2023 года образовал SL Soft. Компания должна стать крупнейшим в РФ вендором бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Сейчас портфель SL Soft включает продукты в направлениях:

управление персоналом на базе продукта «БОСС-Кадровик»

роботизация и интеллектуальная аналитика на базе передовых отечественных платформ ROBIN RPA и Preferentum

управление цифровыми документами/контентом на базе линейки продуктов «Цитрос»

Все продукты в портфеле SL Soft внесены в Единый реестр программ и баз данных Минцифры.

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