Разработчика бизнес-приложений SL Soft возглавил Тагир Яппаров

Разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков SL Soft сообщил о назначениях в руководстве компании. Команда в новом составе намерена занять заметную долю рынка, но и вывести сотрудничество с партнерами и клиентами на новый уровень. Об эом RB.RU сообщили в пресс-службе Softline.
- Возглавил компанию Тагир Яппаров, также входящий в совет директоров ГК Softline.
- Управляющим директором SL Soft стал Виктор Вайнштейн.
- Георгий Подбуцкий занял должность коммерческого директора.
- Алексей Моисеенко стал директором по работе с партнерами.
- Владислав Полев назначен на позицию директора по развитию.
- Мария Григорович – директор по персоналу.
- Олеся Лачугина руководит маркетингом и коммуникациями SL Soft.
Главы подразделений сосредоточатся на реализации стратегии компании по развитию продуктового портфеля, расширению партнерской сети, а также на финансовых и инфраструктурных задачах, отмечается в сообщении.
ГК Softline в апреле 2023 года образовал SL Soft. Компания должна стать крупнейшим в РФ вендором бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Сейчас портфель SL Soft включает продукты в направлениях:
- управление персоналом на базе продукта «БОСС-Кадровик»
- роботизация и интеллектуальная аналитика на базе передовых отечественных платформ ROBIN RPA и Preferentum
- управление цифровыми документами/контентом на базе линейки продуктов «Цитрос»
Все продукты в портфеле SL Soft внесены в Единый реестр программ и баз данных Минцифры.
Фото на обложке: Unsplash
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