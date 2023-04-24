Softline объявила о создании новой компании SL Soft

ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности — образует новую компанию под брендом SL Soft. Она станет крупнейшим в РФ вендором бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, анонсировали в пресс-службе Softline.

В портфель новой компании войдут как уже существующие программные продукты подразделений группы, так и приобретенные у ГК «Аплана».

В рамках сделки с ГК «Аплана» в собственность Softline ранее перешли АО «Босс Кадровые системы», ООО «Робин» и ООО «Преферентум».

Вывод нескольких полностью импортонезависимых продуктовых линеек от SL Soft позволит группе предложить заказчикам полный комплекс решений по переводу информационных систем на отечественные технологии, уточнили в пресс-службе.

Сейчас портфель SL Soft включает продукты в направлениях:

управление персоналом на базе продукта «БОСС-Кадровик»

роботизация и интеллектуальная аналитика на базе передовых отечественных платформ ROBIN RPA и Preferentum

управление цифровыми документами/контентом на базе линейки продуктов «Цитрос»

Все продукты в портфеле SL Soft внесены в Единый реестр программ и баз данных Минцифры.

Ранее основатель Softline Игорь Боровиков объявил о продаже 100% компании.

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