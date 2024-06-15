Корпоративный мессенджер Slack предупредил о приостановке работы в РФ

Мессенджер Slack предупредил российских пользователей о приостановке работы через 30 дней и уже убрал РФ из списка государств, откуда можно оплатить услуги.

Из-за санкций США корпоративный мессенджер Slack приостановит учетные записи пользователей из России. Соответствующие письма начали получать клиенты мессенджера. На проблему обратили внимание в «РИА Новости».

«К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», — говорится в заявлении Slack.

Мессенджер вычисляет, что учетная запись базируется в России и используется в основном на территории страны. При этом не важно, в какой стране была куплена лицензия на Slack. Как убедился редактор RB.RU, мессенджер уже исключил Россию из числа стран, откуда принимает платежи за тарифные планы. Каким образом клиентам вернут потраченные на оплату услуг Slack деньги — не уточняется.

Фото на обложке: скрин Slack

При этом создать пробный аккаунт все еще возможно, но оплатить — нет.

12 июня США объявили о новых санкциях в отношении россиян в области технологий, которые должны вступить в силу с 12 сентября.

Slack начал отключать пользователей в России с марта 2022 года, но не всех. Таким образом компания стремилась учитывать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce.

В мае 2023 года Slack уличили в тайном сборе личных сообщений, файлов и данных клиентов для обучения своих ИИ-инструментов. Пользователи автоматически подписывались на такой сбор данных, не подозревая об этом.

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