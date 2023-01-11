«Дзен» составил список самых популярных сленговых слов у россиян от 14 до 25 лет

Самыми популярными сленговыми словами россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали «форсить», «краш» и выражение POV в значении «точка зрения». Согласно данным платформы «Дзен», их используют более половины опрошенных.

Более половины — 51% — россиян считают, что зумеров (людей, родившихся с 1997 по 2012 год) чаще всего можно распознать по особому сленгу. Например, к ним можно отнести слова «краш», «муд» или «гостинг». Каждый пятый (21%) рассказал, что может определить зумера в интернете по особым эмодзи.

Самыми популярными сленговыми словами стали:

«форсить» (так говорят 64% опрошенных) — означает быстрое и активное продвижение какой-либо новой идеи, товара, процесса;

(так говорят 64% опрошенных) — означает быстрое и активное продвижение какой-либо новой идеи, товара, процесса; «краш» (используют 63% респондентов) — в сленге схоже со значением слова «любимый». Зачастую речь идет о невзаимной и/или тайной влюбленности, о которой можно рассказывать друзьям;

(используют 63% респондентов) — в сленге схоже со значением слова «любимый». Зачастую речь идет о невзаимной и/или тайной влюбленности, о которой можно рассказывать друзьям; POV (57%) — point of view, точка зрения.

18% респондентов используют слово «стэнить» в значении «быть фанатом кого-либо/чего-либо». 16% зумеров и альфа (тех, кто родился с начала — середины 2010-х годов) используют выражение «симп» в значении «человек, который слишком старается привлечь внимание».

В топ любимых сленговых слов попали «треш» (передает эмоции, вызванные созерцанием чего-то неприемлемого), «свэг» (обозначение высокого статуса, который гарантирует уважение и авторитет в среде единомышленников) и «чилл»/«чилить» (синонимом глагола «отдыхать»).

По данным «Дзена», половина (51%) представителей поколений зумеров и альфа постоянно встречает эмодзи и англоязычный сленг в интернете. Только 11% респондентов почти никогда не сталкиваются с ними.

85% участников опроса считают, что миллениалы, то есть люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, понимают зумерский сленг частично. 15% говорят, что это поколение совсем не разбирается в новом языке интернет-культуры.

Опрос проводился методом онлайн-панели на 1200 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет. Исследование подготовлено совместно с командой VK.

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