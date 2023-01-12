Следственный комитет возбудил дело против руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России — РБК

Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нескольких лиц из руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air, они подозреваются в даче взятки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете и источник, ознакомленный с материалами дела.

Правоохранительные органы посчитали, что менеджмент Azur Air вместе с несколькими другими неустановленными лицами оформили для бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева (перестал работать в ведомстве весной 2022 года) путевки в Турцию, при этом их стоимость якобы «была занижена на 4,7 млн рублей» по сравнению с рыночными ценами», сообщил один из собеседников издания.

Знакомый с материалами дела источник отмечает, что путевки оформлялись через компанию «Анекс Туризм» (Anex Tour), которая связана с Azur Air. Путевка включала перелет бизнес-классом в июле 2021 года и проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю набсовета Azur Air Серхату Кочкару.

Следствие полагает, что это могло повлиять на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации — ведомство выявило ограниченное количество нарушений. Перевозчик получил от Росавиации сертификат на собственный центр подготовки персонала в июне 2021 года, а также договорился о получении разрешений на выполнение дополнительных грузопассажирских рейсов.

В начале октября 2021 года в Azur Air сменилось руководство: новым гендиректором авиакомпании вместо Юрия Стогния был назначен Евгений Королев, который с марта того же года выполнял обязанности директора техдепартамента перевозчика.

Сейчас «Анекс Туризм» владет Асек Ешпулатов, Azur Air — Анна и Людмила Фукаловы. Ранее совладельцами авиакомпании были Рустем и Наталья Кочкар (работали в Anex Tour). Серхат Кочкар был совладельцем Anex Tour.

В пресс-службе Azur Air не стали комментировать ситуацию. Представитель Anex Tour сообщил, что запрос издания следует адресовать авиакомпании.

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