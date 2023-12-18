Существительное «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру»

Портал «Грамота.ру» объявил слово 2023 года — им стало существительное «нейросеть».
Портал выбирал слово на основе анализа данных, частотности запросов и оценки экспертов. Также специалисты учитывали, насколько слово освоилось в русскоязычных контекстах.
Рейтинг слов 2023 года по версии экспертов «Грамота.ру»
- Неросеть — 75% голосов
- Джипити/GPT — 58% голосов
- База — 43% голосов
- Возвращенцы — 41% голосов
- Промпт/промт и имба (образовано от imbalance в геймерском сленге) получили по 20% голосов
Слово «нейросеть», частота употребления которого существенно выросла в 2023 году, до сих пор не внесли в основные нормативные словари.
«Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию. Этим она отличается от ИИ как такового, который остается в массовом сознании сложной, непостижимой, непредсказуемой, а иногда и опасной технологией», — говорится в сообщении портала.
Как выясняли эксперты, в значительной части контекстов слово «нейросеть» используется как перевод англоязычной аббревиатуры AI (artificial intelligence).
«Грамота.ру» — крупнейший справочно-информационный портал, посвященный русскому языку. Имеет службу проверки правописания слов.
В конце ноября «Грамота.ру» объявила о масштабных обновлениях и редизайне портала. Сервис анонсировал внедрение технологий искусственного интеллекта, которые автоматизируют часть функций.
На портале уже появились функции на основе искусственного интеллекта для «умного» поиска, а также генератор шаблонов ответов экспертов справочной службы. В будущем команда портала намерена создать ИИ-ассистента.
В начале ноября слово года объявил британский словарь Collins, им стало словосочетание «искусственный интеллект».
Фото на обложке: Alexander Supertramp /
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