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Существительное «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Портал «Грамота.ру» объявил слово 2023 года — им стало существительное «нейросеть».

Существительное «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру»

Портал выбирал слово на основе анализа данных, частотности запросов и оценки экспертов. Также специалисты учитывали, насколько слово освоилось в русскоязычных контекстах.

Рейтинг слов 2023 года по версии экспертов «Грамота.ру»

  1. Неросеть — 75% голосов
  2. Джипити/GPT — 58% голосов
  3. База — 43% голосов
  4. Возвращенцы — 41% голосов
  5. Промпт/промт и имба (образовано от  imbalance в геймерском сленге) получили по 20% голосов

Слово «нейросеть», частота употребления которого существенно выросла в 2023 году, до сих пор не внесли в основные нормативные словари.

«Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию. Этим она отличается от ИИ как такового, который остается в массовом сознании сложной, непостижимой, непредсказуемой, а иногда и опасной технологией», — говорится в сообщении портала.

Как выясняли эксперты, в значительной части контекстов слово «нейросеть» используется как перевод англоязычной аббревиатуры AI (artificial intelligence).

«Грамота.ру» — крупнейший справочно-информационный портал, посвященный русскому языку. Имеет службу проверки правописания слов.

В конце ноября «Грамота.ру» объявила о масштабных обновлениях и редизайне портала. Сервис анонсировал внедрение технологий искусственного интеллекта, которые автоматизируют часть функций.

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На портале уже появились функции на основе искусственного интеллекта для «умного» поиска, а также генератор шаблонов ответов экспертов справочной службы. В будущем команда портала намерена создать ИИ-ассистента.

В начале ноября слово года объявил британский словарь Collins, им стало словосочетание «искусственный интеллект».

Фото на обложке: Alexander Supertramp / Shutterstock

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