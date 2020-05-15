Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга российских регионов по вовлеченности населения в малый бизнес.

В этих городах на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.

Эксперты полагают, что близость Калининградской области к странам Евросоюза и, с другой стороны, близость Хабаровского края к Китаю оказывают стимулирующее действие на развитие малого бизнеса в этих регионах.

За ними следуют Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область и Москва, где значение показателя превышает 20%.

Последние места занимают Ингушетия, Тува, Чечня, Республика Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5% рабочей силы. Еще в 14 регионах доля занятых в малом бизнесе находится в диапазоне от 10% до 5%.

В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики, который обеспечивает занятость значительного числа населения.

В целом по стране на долю работников малого бизнеса (включая микропредприятия) по итогам 2019 года приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек.

Явным лидером по обороту малых и микропредприятий является Москва с показателем 14,6 трлн рублей. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, где по итогам 2019 года оборот малых и микропредприятий превысил 5 трлн рублей. Еще в шести регионах оборот малых и микропредприятий был диапазоне от 1 до 5 трлн рублей.

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